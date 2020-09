Unge Høgre-leiaren ber partifolk slutte å dele saker frå Document.no

innenriks

– Ikkje spreie saker frå Document.no, uansett kor samde de måtte vere i den eine saka dei skriv om. Fordi de er med på å legitimere ei side som spreier hat mot folk som tør å ytre seg, og som spreier hat mot minoritetar.

Det sa Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot i talen sin til Høgres landsmøte fredag.

I talen trekte Bruflot fram Arina Aamir (15) i Aker Unge Høgre, som har gått til politimelding av truslar som ho har fått etter å ha gått offentleg ut med meiningane sine om gruppa Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

– Ho har fått sin eigen dritartikkel laga mot seg på Document.no fordi ho har sagt det ho meiner, sa Bruflot.

– Illiberalt

Hans Rustad, redaktør i Document.no, seier til NTB at kritikk av stoffet til nettstaden er heilt legitimt.

– Men å oppmode nokon til ikkje å lese eller ikkje å dele eit medium som er godkjent mellom anna gjennom medlemskap i redaktørforeininga, det er illiberalt. Det er intolerant, seier Rustad til NTB.

Han meiner Bruflot går over streken.

– Ho går inn for ei form for sensur. Og det kan vi ikkje ha, seier Rustad.

– Det har noko å gjere med respekt for andres meiningar og retten deira til å ytre seg, seier han.

Statsministeren kritisk

Også statsminister Erna Solberg (H) reagerer på korleis Document.no har omtalt Aamir. Ho viser til at det kan vere tøft å vere politisk aktiv når ein er tenåring.

– Så det er viktig at ein seier ifrå om at det ikkje er akseptabelt. Det er faktisk sånn at ein må tenkje over korleis ein behandlar unge menneske som tek til orde for noko dei sterkt meiner, seier Solberg.

Statsministeren legg til at ho ikkje deler artiklar frå Document.no sjølv. Men nokon boikott vil ho likevel ikkje oppmode til.

– Eg boikottar ikkje nokon medium. Det meiner eg folk må gjere opp si eiga meining om.

(©NPK)