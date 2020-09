Ungdomsparti heldt Moria-markering rundt Stortinget

innenriks

Nokre ungdomsorganisasjonar deltok òg i solidaritetsmarkeringa som hadde bodskapen: Noreg må bidra meir. Vi står saman med flyktningane i Moria.

Blant ungdomspartia og organisasjonane som var knytt til markeringa, er Unge Venstre, KrFU, Senterungdommen, AUF, SU, Raud Ungdom, Press, Lightup og Changemaker.

Press-leiar Lea Mariero meiner at Moria var ein varsla katastrofe.

– 13.000 flyktningar var stua saman i ein leir bygd for 3.000, og fleire hadde testa positivt for koronaviruset. No har leiren brunne ned og situasjonen er kritisk. Noreg har ressursar og kapasitet til å ta imot betydeleg meir enn 50 asylsøkjarar frå dei greske flyktningøyane, seier ho til NTB.

