Tromsø seier nei til atomdrivne ubåtar på kommunal kai

innenriks

Forsvaret har sidan 2016 jobba for å leggje til rette for mottak av allierte atomdrivne fartøy, ofte kalla atomubåtar, i Tromsø. Etter at marinebasen Olavsvern vart lagd ned i 2009, og seld i 2013, har Nord-Noreg vore utan hamn for mottak av mellom anna amerikanske atomdrivne ubåtar. Næraste hamn har vore Haakonsvern i Bergen.

Men i eit brev signert konstituert kommunaldirektør Mari Enoksen Hult, gir Tromsø kommune beskjed til både Forsvaret, Forsvarsdepartementet og den amerikanske marinen om at dei ikkje ønskjer at atomdrivne ubåtar legg til kai i ei kommunal hamn, skriv Nordlys.

Dermed kan det spøkje for ønsket til regjeringa om å ta i bruk Tromsø som hamn for byte av mannskap og vedlikehald for allierte atomdrivne ubåtar, i all hovudsak amerikanske.

Den amerikanske marinen opplyste i august at Tromsø vil få besøk av rundt fire amerikanske og britiske atomdrivne fartøy årleg.

