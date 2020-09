SV: Noreg må hente einslege mindreårige frå Hellas

innenriks

Til no har regjeringa sagt at dei først og fremst vil hente syriske barnefamiliar frå Hellas til Noreg innunder EUs relokaliseringsprogram. I alt har regjeringa opna for å hente 50 personar.

Programmet er likevel først og fremst oppretta for einslege mindreårige asylsøkjarar.

– No må Noreg ta ansvar og slutte seg til denne dugnaden. Noreg må òg hente einslege mindreårige, krev Andersen.

Mange av dei einslege mindreårige asylsøkjarane i den no nedbrente Moria-leiren på Lesvos kjem frå Afghanistan. Tidlegare har denne gruppa ofte ikkje fått asyl i Noreg. I perioden 2015–2017 vart 229 ungdommar som kom som einslege mindreårige, tvangsreturnerte til Afghanistan.

I fjor fekk likevel 57 av 60 einslege mindreårige asylsøkjarar frå Afghanistan innvilga opphald, viser statistikk frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det betyr at UDI meiner det er ein fare for desse å returnere til Afghanistan, og at dei har eit reelt vernbehov, seier seniorrådgivar Pål Nesse i Flyktninghjelpen til NTB.

Av einslege mindreårige asylsøkjarar som oppheldt seg i Hellas i juli, kom 28 prosent frå Afghanistan, viser ei oversikt frå Unicef. Like mange kjem frå Pakistan, medan rundt 13 prosent er frå Syria.

