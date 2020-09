Moss kommune opnar teststasjon på Rygge-flyplass

innenriks

Moss kommune har valt å opprette ein teststasjon for korona på den nedlagde flyplassen i Rygge. Den sivile drifta av lufthamna vart nedlagd 1. november 2016, men det er planar om gjenopning første halvår 2021.

Det er ifølgje NRK Østfold det at anlegget er eigna, mellom anna for å køyre bilar inn, og kapasiteten på området, som gjer at kommunen vil bruke flyplassen som teststasjon.

Teststasjonen for korona skal opnast tysdag av lokale styresmakter og helsepersonell, med ordførar Hanne Tollerud i spissen.

(©NPK)