Mann i 30-åra dømt til 13 års fengsel for nettovergrep

innenriks

Agder politidistrikt opplyser at overgrepa og overgrepsforsøka skjedde over video via eit chatteprogram der mannen kommuniserte med born på Filippinane.

Politidistriktet skriv at dette er den første dommen i Agder for overgrep via videosamtale over nett. Tiltalte erkjende straffskuld og bad om omtenkingstid etter at dommen vart forkynt i Aust-Agder tingrett.

Forsvararen til mannen, advokat Cecilie Lyng, opplyser til NTB at mannen ikkje har teke stilling til om dommen skal ankast, og at det er straffeutmålinga som blir vurdert anka. Ut over det har ho ingen kommentar til dommen.

Tiltalen mot mannen blir beskriven av politidistriktet som omfattande, og den omhandlar forhold som fann stad mellom 2013 og 2017. Tiltalte har erkjent alle forhold.

Mannen er dømd for fem tilfelle av fullbyrda seksuelle overgrep mot barn. Av desse blir tre sett på som samleie, medan to overgrepstilfelle omhandlar ting som «grenser opp mot seksuell omgang». I tillegg omhandlar tiltalen 14 tilfelle der mannen har prøvd å få videooverført seksuelle overgrep.

Tiltalte har ifølgje retten bestilt svært alvorlege overgrep som ville vorte rekna som samleie etter definisjonen i lova.