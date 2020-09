Mann dømt til fengsel etter å ha juksa til seg 600.000 kroner i koronastøtte

innenriks

Dette er ein av dei første rettssakene der nokon er både tiltalt og dømt for å ha lurt til seg pengar frå koronastøtta, skriv NRK.

Mannen i 40-åra opplyste at han hadde tapt inntekter i to firma, men dette viste seg å ikkje stemme. Mannen var dagleg leiar og styreleiar i to selskap som han sjølv hadde oppretta, men desse hadde inga omsetning.

Den tiltalte møtte denne veka til tilståingssak i Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Der erkjende han at det han hadde gjort, var gale og beklaga.

Tal frå Skatteetaten viser at det er utbetalt vel 6 milliardar kroner i koronastøtte til næringslivet. Omtrent 18.000 søknader til ein verdi av om lag 1,3 milliardar kroner er avslått før utbetaling.

– Det er opna om lag 800 kontrollsaker, men så langt er det ikkje noko som tyder på omfattande misbruk av kompensasjonsordninga for næringslivet, seier fungerande direktør for divisjon innsats i Skatteetaten, Stine Olsen.

Skatteetaten har så langt sendt tre meldingar til Økokrim og politidistrikta.

