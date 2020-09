innenriks

Framstegspartiets ungdom er kritisk til at Unge Venstre går mot regjeringa og sitt eige moderparti ved å forslå at Noreg bør ta imot 1.000 flyktningar frå Moria-leiren i Hellas, framfor vedtaket på 50.

– No overbyr Unge Venstre seg sjølv i å føre ein uansvarleg politikk. Det er beklageleg overfor alle menneske på flukt for at Unge Venstre vil handplukke nokre få, framfor å hjelpe alle, seier FpU-formann Andreas Brännström.

