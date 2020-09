Fleirtal seier dei vil hente fleire asylsøkjarar frå Hellas

innenriks

Det viser ei meiningsmåling TV 2 har gjennomført etter at det onsdag vart kjend at Justisdepartementet har bede Utlendingsdirektoratet (UDI) setje i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas til Noreg.

59 prosent svarer at dei meiner 50 er for få. 12 prosent seier 50 er passe, medan 23 prosent meiner 50 er for mange. 5 prosent er usikre. Målinga avslører ein markert kjønnsforskjell: Blant dei som svarer at Noreg bør ta imot fleire enn 50 personar frå Hellas, er 69 prosent kvinner.

I pressemeldinga til regjeringa om saka heiter det at Noreg vil hente 50 asylsøkjarar frå Hellas. Det blir ikkje stilt krav om at dei er frå Moria-leiren. Målinga er gjort torsdag, dagen etter at vedtaket vart kjent.

Dei 50 asylsøkjarane frå Hellas går inn i reknestykket over dei 3.000 overføringsflyktningane Noreg skal ta imot i år, slik at Noreg uansett ikkje vil ta imot fleire personar enn tidlegare føresett. I pressemeldinga frå regjeringa heiter det at Noreg skal ta imot sårbare barnefamiliar frå Syria.

