Finansdepartementet avviklar mellombels endring i utlånsreguleringa

– Det var viktig å setje bankane i best mogleg stand til å hjelpe lånekundene gjennom ein krevjande periode. No ser vi teikn til oppgang i norsk økonomi, og det er høg aktivitet i bustadmarknaden. Krava til utlånspraksisen til bankane bør derfor tilbake til normalen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner seier at bankane framleis burde finne gode løysingar for å hjelpe dei som er økonomisk ramma av koronakrisa.

– Eg undertrekar derfor at forskriftene ikkje er til hinder for at bankane kan forlengje den avdragsfrie perioden for dei som treng det, utan at det skal reknast som eit nytt lån, seier finansministeren.

