FHI tilrår styrking på fleire område

I vurderinga tilrår Folkehelseinstituttet regjeringa å halde fram med å følgje den fastlagde koronastrategien sin, men ifølgje rapporten krev dette styrking på særleg fire område.

* FHI meiner at teststrategien må gjennomgåast med tanke på å sikre god kapasitet, raske testsvar og effektiv bruk av ny teknologi.

* Dei peikar på at apparatet til kommunane må kunne styrkjast gjennom timar når utbrot blir oppdaga, og at Folkehelseinstituttet ytterlegare må forsterke støtta til kommunane under utbrot.

* Vidare heiter det i risikovurderinga at lokale og sentrale styresmakter må kommunisere ope, grunngitt og relevant om trusselen og betydninga av tiltaka.

* Til slutt meiner FHI at overvakinga av epidemien snarast må betrast slik at utbrota blir tidleg oppdaga og ein oppnår ein god nasjonal og lokal situasjonsforståing. Det krev raskare og enklare melding til Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved at meldinga kan bli sendt direkte frå det elektroniske pasientjournalsystemet til legane.

