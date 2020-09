Erna Solberg vil satse på hydrogen

innenriks

I opningstalen sin til Høgres landsmøte fredag viste statsministeren til at det no er stor merksemd om hydrogen internasjonalt. Hydrogen har mellom anna fått ei sentral rolle i EUs grøne giv.

– Det inneber at EU vil satse tungt på hydrogen når dei skal skape nye arbeidsplassar og vekst etter pandemien, sa Solberg.

No vil Høgre ta initiativ til å styrkje satsinga òg i Noreg, fortalde ho.

Nytt vegkart

Solberg viste til at regjeringa i juni la fram ein norsk hydrogenstrategi.

Den skal no følgjast opp med eit eige vegkart for hydrogen i Noreg. Arbeidet med dette vegkartet vil no bli starta opp av olje- og energiminister Tina Bru (H), ifølgje Solberg.

Samtidig vil Høgre ta initiativ til skiping av knutepunkt – såkalla hubs – for hydrogen i Noreg.

– Ved desse hydrogenknutepunkta kan det leggjast til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri som bruker hydrogen, sa Solberg.

Transportruter

Ifølgje Solberg vil Høgre òg identifisere transportruter der det kan vere aktuelt med tungtransport på hydrogen, og dessutan stimulere til etablering av infrastruktur som gjer dette mogleg.

– Hydrogen byr på spennande moglegheiter for Noreg, både som energinasjon og teknologinasjon, sa statsministeren i landsmøtetalen.

– Satsinga på hydrogen i Noreg vil vere eit godt døme på korleis vi byggjer på den kompetansen vi har opparbeidd oss. Slik vi har gjort innan oppdrett, metall, skipsfart, olje og gass. Og samtidig utviklar nye område der vi kan skape verdiar og arbeidsplassar for framtida, sa ho.

Nordisk ferjesone

I talen varsla Solberg samtidig at Høgre vil ta initiativ til å gjere ferjetrafikken mellom dei nordiske landa til ei nullutsleppssone.

– Høgre ønskjer å starte ein dialog med dei andre nordiske landa med sikte på å gjere ferjetrafikken mellom landa våre til ei nullutsleppssone. Det er ein lang veg å gå, men vi må starte ein stad, sa Solberg i talen.

Ifølgje henne vil Høgre òg stille krav om nullutslepp i fleire ferjesamband som ikkje eignar seg for elferjer. Høgre ser då for seg at det skal satsast på nettopp hydrogen.

Koronapreg

Det var ein sjølvsikker partileiar som heldt landsmøtetalen, og då ho gjekk av scena, var det til tonane av nyleg avdøde Jahn Teigens «Optimist».

Solberg har no blikket skarpt retta mot attval neste haust.

Men det politiske året 2020 har òg vore sterkt prega av koronakrisa, noko som vart spegla av i landsmøtetalen.

– Er det ein ting eg drøyme om no, etter dette året vi har lagt bak oss, så er det ei mest mogleg normal julefeiring, sa Solberg.

Ifølgje henne kan vaksinasjon byrje i løpet av vinteren «viss vi er heldige».

– Men det tek tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve liva våre slik vi helst ønskjer. Fram til då må vi halde ut, sa ho.

