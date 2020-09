Avisfusjon i Oppdal

innenriks

Oppdal har sidan 2002 vore ein av få stader i Noreg med to lokalaviser i same utgivarkommune.

OPP utfordra Opdalingen i 2002 og har i alle år vore lokalt eid. På nyåret 2015 kjøpte Polaris Media avisa Opdalingen av Amedia, og fem år seinare blir Polaris Media majoritetseigar i OPP.

Polaris Media har inngått ein avtale med majoritetseigarane Ingebrigt Bjerke og Per Roar Bekken i OPP om å kjøpe minimum 51 prosent av aksjane i Mediehuset OPP. Dei to eig 69,1 prosent av aksjane i det lokale mediehuset.

Styret i OPP AS godkjende handelen torsdag og dei tilsette i begge selskap vart orientert fredag formiddag.

– Vi meiner denne hausten er det rette tidspunktet å avslutte ein utmattande aviskonkurranse som svekkjer økonomien i begge selskapa. Inga av avisene driv berekraftig i dag, seier Bjerke.

Dei to avisene i Oppdal har dei siste fem åra hatt eit samla underskot på over to millionar kroner, sjølv om begge avisene dei same fem åra har fått 8 millionar kroner i mediestøtte.

(©NPK)