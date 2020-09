WWF-rapport varslar global naturkrise

innenriks

WWFs Living Planet Report 2020 som vart publisert torsdag, varslar om ei global naturkrise:

* 75 prosent av den isfrie landsoverflata på jorda e er allereie betydeleg endra.

* Dei fleste hava er forureina.

* 85 prosent av våtmarksområda i verda har gått tapt.

* 84 prosent nedgang av dyrebestandar i ferskvatn.

* Éin million artar (500.000 dyr og plantar og 500.000 insekt) står i fare for utrydding.

– Living Planet Report avdekkjer ein enorm menneskeleg påverknad på helsa til planeten. Den dramatiske nedgangen av pattedyr, fuglar, insekt, amfibium, reptil og fisk har direkte påverknad på mattryggleiken vår og levebrødet til milliardar av menneske, seier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet.

– Det hastar å stanse tapet av natur og å få på plass ein ny global avtale for naturen, seier Andaur.

Klimaendringar stor trussel

Rapporten viser at hovudårsaka til naturtapet dei siste tiåra, har vore arealendringar. Urørt natur er pløgd opp for jordbruk eller gjort om til beitemark, og mykje av hava er overfiska. Dette fører til at leveområde forsvinn.

Forureining, spreiing av framande artar, klimaendringar og ulovleg handel med ville dyr har òg bidrege til utviklinga.

Framover er det venta at klimaendringar blir ein like kraftig pådrivar til tap av naturen. Klimaendringar åleine gjer at ein femdel av artane står i fare for å bli utrydda i løpet av dette hundreåret.

– Vi mistar natur i eit tempo som ikkje har skjedd på millionar av år. Auka temperaturar som følgje av klimaendringar og måten vi bruker naturressursane våre på, pressar no naturen til det ytste, seier Karoline Andaur.

Behov for endra matproduksjon

WWF har tidlegare gitt ut rapportar saman med andre organisasjonar som viser at dei økonomiske konsekvensane av tilbakegangen til naturen vil koste verda minst 479 milliardar dollar i året.

Ifølgje rapporten er det nødvendig å sjå naturvern, produksjon og forbruk i samanheng. Ein kombinasjon av naturvern og endra matproduksjon vil gi best resultat for å stanse naturtapane.

– Dette må få konsekvensar for matproduksjon og handel. Både einskildmenneske, næringsliv og politikarar må gjere klar for store forandringar. Vi må redusere matavfall og vi må ete meir berekraftig mat. Vi må ha meir natur. Alle må bidra, og dei mektigaste må gjere mest, seier Karoline Andaur.

Krev ny naturavtale

– Det hastar å stanse tapet av natur og å få på plass ein ny global avtale for naturen, slik som vi har for klimaet. For å sikre at heile verda går i same retning, treng vi at det å ta vare på naturen er integrert i den økonomiske og politiske utviklinga, seier Andau.

Ho ber Noreg vere ein pådrivar i arbeidet for naturavtalen, New deal for Nature & People.

Living Planet Report blir utgitt kvart andre år. Den er ein omfattande studie over utvikling i globalt naturmangfald og helsa til planeten. Den gir ei oversikt over tilstanden til naturen, påverknad frå menneskeleg aktivitet og potensielle løysingar.

