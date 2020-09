Veteranforeiningar kritiske til veteranmeldinga til regjeringa

innenriks

Den årlege kompensasjonen til veteranar med psykiske skadar frå krig har gått ned med 80 prosent på fem år, skriv Klassekampen.

No fryktar fleire veteranorganisasjonar at signal i den nye veteranmeldinga til regjeringa – som vart lagt fram tysdag – vil gjere det endå vanskelegare å få oppreising.

– Vi er skuffa over det låge ambisjonsnivået. Det står att mykje arbeid. Særleg når det gjeld å sikre rettane til soldatar som får psykiske skadar, seier Øystein Wemberg, generalsekretær i veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjonar (Siops).

Medan soldatar som har fått fysiske skadar lettare får den erstatninga dei har rett til, er situasjonen vanskelegare for dei som slit med psykiske skadar.

Ni veteranforeiningar går derfor til det spesielle steget å be Stortinget om å stemme for eit forslag frå Raudt. Dette forslaget inneber mellom anna strenge krav til forelding, at advokathonorar blir haldne oppe på dagens nivå og at spesialisterklæringar ikkje skal kunne setjast til side utan ny vurdering.

