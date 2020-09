Tusenfryd-stemne for tusenvis av korpsbarn blir avlyst

innenriks

Fleire tusen barn skulle til helga spele, drille og ha det gøy i underhaldningsparken i Ås, men etter at allereie 30 korps hadde trekt seg i frykt for korona, har arrangøren vedteke å avlyse stemnet, ifølgje Aftenposten.

– Vi tek ansvar og ønskjer å vere med på dugnaden mot koronasmitte, seier prosjektleiar Bård Granerud. Han fortel at mange korpsforeldre har vore bekymra for smittefare.

Sjølv om arrangementet fekk grønt lys frå kommuneoverlegen i Ås i juni, etter at arrangøren hadde tilpassa årets arrangement med smitteverntiltak, har dei mange fråfalla førte til at arrangøren har valt å avslutte.

– Spesielt har mange frå andre delar av landet vore bekymra fordi det skjer så mykje i Oslo-området. I sommar har det vore utbrot av smitte rundt omkring, og mange korps har trekt seg frå juni og fram til no. Vi veit at det er frykt for viruset der ute, og det respekterer vi fullt og heilt, seier Granerud.

