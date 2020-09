Svak nedgang på Oslo Børs

innenriks

Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire var den mest omsette aksjen i dag, med ein oppgang på 12,25 prosent. Bak følgde Equinor med ein oppgang på 0,43 prosent.

Den tredje mest omsette aksjen var hydrogenselskapet NEL, som fall med 5,22 prosent. Dette skjedde etter at Hindenburg Research publiserte ein rapport der dei argumenterer for at ein av dei viktigaste kundane til selskapet, amerikanske Nikola, er ein «intrikat svindel», skriv Dagens Næringsliv.

Aksjen som fekk størst utslag torsdag, var Quantafuel, som på det meste var opp rundt 20 prosent. Selskapet enda likevel dagen med ein oppgang på 0,14 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall gjennom torsdagen 0,12 prosent til 40,56 dollar fatet.

