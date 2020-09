Solberg vaklar i trua på ny fleirtalsregjering

innenriks

– Eg meiner det viktigaste er at vi kan samarbeide om politikk og innhald. Og det er eg heilt sikker på at vi klarer. Men om alle sit i regjering? Nei, det kan kanskje vere vanskeleg, seier Erna Solberg i eit intervju med NTB før landsmøtet i Høgre på fredag.

Statsministeren og Høgre-leiaren erkjenner at det for «nokre» kanskje er betre ikkje å sitje i regjering no.

Men den gamle draumen om ei borgarleg firepartiregjering er ikkje heilt død enno.

– Nei då, han er ikkje det. Det tek tid, seier statsministeren.

Meiner fleirtalsregjering er best

Etter å ha leidd mindretalsregjeringar i fleire ulike variantar og ei fleirtalsregjering som rakna etter berre eitt år, meiner statsministeren framleis at fleirtalsregjering er det beste.

– Ikkje fordi det er enkelt i regjeringa. Det er meir krevjande i regjeringa. Men eg meiner at det gir best styring, forklarer ho.

Samtidig er det ikkje nødvendigvis så stor forskjell på dei ulike konstellasjonane, ifølgje Solberg. Det er dei same partia som må bli samde uansett.

– Det har vore filosofien min frå dag éin, seier ho.

– Uansett kven som sit i regjering, og kven som sit utanfor regjering, så er det summen av politikken til fire parti.

Frp raslar med sablane

Sist helg heldt Framstegspartiet landsstyremøte. Der vart det slått fast at Framstegspartiet òg etter valet i 2021 vil halde fast på standpunktet om at partiet ikkje vil støtte ei regjering som det ikkje sjølv er ein del av.

Ifølgje partileiar Siv Jensen var landsstyret òg tydeleg på at Frp «ikkje har nokon appetitt» for å gå inn i ei ny regjering med KrF og Venstre.

– Samtidig anerkjenner vi at det er veljarane som skal setje saman Stortinget. Skal vi gå i regjering, handlar det om oppslutning og gjennomslag, sa ho til NTB.

Ventar på avklaring

Solberg meiner det Frp no må avklare, er om partiet ønskjer ei borgarleg regjering.

– Dei vil nok oppleve at veljarane vil spørje kvar dei plasserer seg i det politiske landskapet, på same måte som veljarane spør alle oss andre om det, seier ho.

Til så lenge blir Solberg sitjande. Og Frp er innstilt på å forhandle med regjeringspartia om statsbudsjettet i haust.

Åtvarar mot tempojag

Då programkomiteen i Høgre la fram førsteutkastet sitt til nytt partiprogram denne veka, vart det av enkelte kommentatorar framstilt som fattig på nyheiter.

Men Solberg vil ikkje vere med på at Høgre er gått tom for idear etter sju år ved roret.

– Det er vidareføringa, vidareutviklinga og retninga som er viktig. Det er berre det at når du er i gang, så kan det oppfattast som lite nytt.

Solberg viser til at politiske prosjekt som det å inkludere fleire i arbeidslivet, er så langsiktige at dei kan ta fleire tiår å fullføre.

– Vi har ein tendens i Noreg til å tenkje at det skal akselerere så fort, og at det skal komme nyheitssaker ut heile tida. Men på dei langsiktige, store strukturendringane i det norske samfunnet så er det politikk over mange år som skal bidra til det, seier ho.

– Vi kan ikkje vere med på den der tempogreia i Noreg der det heile tida skal komme nye ting.

