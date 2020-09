Regjeringa gjeninnfører lønnsstøtta til bedrifter som tek permitterte tilbake i jobb

innenriks

I sommar innførte regjeringa eit lønnstilskot til bedrifter som tok tilsette tilbake i jobb, men denne vart avslutta i august. LO og andre aktørar i arbeidslivet har likevel bede om at ho må gjeninnførast, og får no gjennomslag for det.

Regjeringa foreslår å gjeninnføre ordninga for oktober, november og desember. Det blir gjort fordi det framleis er for mange som ikkje er i jobb, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Å få folk tilbake i jobb er det viktigaste vi gjer for å sikre både økonomisk og sosial berekraft i Noreg. Vi må unngå at denne krisa fører til at folk blir støytt varig ut av arbeidslivet. Mange næringar blir framleis prega av uvisse, seier Sanner.

Finansdepartementet anslår at denne runden vil gi utbetalingar på 300 millionar kroner i 2021. Det blir teke då høgd for at det blir søkt om støtte fór om lag 10.000 arbeidstakarar.

– Denne krisa er langt frå over. Vi har framleis over 200.000 permitterte og arbeidsledige. Lønnstilskot har vore viktig for å sikre tryggleiken og inntekta til både arbeidsfolk og bedriftene, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

(©NPK)