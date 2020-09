Politiet evakuerer område etter ammoniakklekkasje i Møre og Romsdal

innenriks

Politiet i Møre og Romsdal stadfestar overfor NTB at dei jobbar med å evakuere dei rundt 40 bebuarane nær lekkasjeområdet, men at dei framleis ikkje har funne lekkasjen. Ein person har vorte eksponert for lekkasjen og er teken vare på av helsepersonell.

– Alle som jobbar og bur i området, er evakuerte, og brannvesenet jobbar no med å lokalisere lekkasjen, opplyser operasjonsleiar Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet kan ikkje stadfeste storleiken på verken båten eller lekkasjen, men seier det skal vere snakk om ein fiskebåt.

– I utgangspunktet har vi kontroll, og evakuering frå tryggingssona er standard prosedyre i samband med gassutslepp, seier Molnes.

(©NPK)