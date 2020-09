innenriks

NRK melder at mannen var på jakt med ein kamerat, og at kameraten no blir avhøyrd av politiet. Begge dei to er frå Viken. Den skadde mannen blir behandla av helsepersonell, men er ikkje livstruande skadd.

– Kvifor mannen har fått haglskot i kroppen, veit vi ikkje enno, seier operasjonsleiar Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

(©NPK)