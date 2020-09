Kripos: Kraftig nedgang i talet på hasjbeslag

innenriks

Etter at hasj gjennom fleire år stadig har vore beslaglagt i fleire saker, har det vore ei kraftig endring i dette biletet så langt i år. Talet på hasjbeslag er meir enn halvert samanlikna med 2019, og beslaglagd mengd er berre ein tredel av det som har vore vanleg dei siste åra, melder Kripos i samband med offentleggjeringa av den halvårlege rapporten sin om narkotikabeslag.

Fleire internasjonale politiaksjonar mot produsentar og smuglarruter har truleg bidrege til hasjtørke i den norske marknaden, men Kripos framhevar at også at strenge koronarestriksjonar ved grensene har gjort livet vanskeleg for narkotikasmuglarane.

– Spesielt har stengde og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeleggjort smuglinga. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store delar av Europa, inkludert Noreg. Rapportar frå Europol viser òg at prisnivået har auka betydeleg i same periode, seier leiar Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos.

