Kraftig nedgang i flytrafikken i august

innenriks

– Gjennom sommaren var trafikken aukande veke for veke, mykje grunna ferietid og endra reiseråd. Auken heldt fram til og med første veka i august. Frå då av har trafikken vore minkande, seier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor, i ei pressemelding.

Totalt sett viser tala for august ein nedgang på 51 prosent i innanlandstrafikken og ein nedgang på 84 prosent i utanlandstrafikken frå Avinors lufthamner, samanlikna med august 2019.

Hittil i år er nedgangen på 49 prosent innanlands og 71 prosent utanlands.

Før sommaren hadde Avinor sett for seg ein gradvis oppgang i trafikken utover sommaren og hausten/vinteren 2020/2021.

– Vi ser no at dette er ein situasjon som vil halde fram, og det vil nok dessverre ta lang tid før flytrafikken er tilbake på eit 2019-nivå. Utviklinga framover forventar vi at i stor grad vil vente på når ein vaksine er klar til massedistribusjon, seier Riise.

(©NPK)