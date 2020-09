Jens Ulltveit-Moe blir MDG-politikar

innenriks

Ulltveit-Moe, som eig Umoe, var tidlegare Høgre-veljar. No står han på 25.-plass på stortingslista til Akershus MDG, skriv E24. Ulltveit-Moe, som har lagt fleire hundre millionar kroner i «grøne investeringar», heldt i januar foredrag for partiet.

No seier han til E24 at dei andre partia på Stortinget har «meir fagre ord enn handling» når det gjeld klimapolitikk, noko han meiner Høgre og Arbeidarpartiet viste då dei i juni stemde for den siste oljepakken. Umoe-sjefen seier pakken vart ein «dealbreaker».

Oljepakken, som kom til etter semje mellom regjeringspartia, Frp, Ap og Sp, gir samla ein skattelette på om lag åtte milliardar kroner til næringa. Anslagsvis 115 milliardar kroner vil bli frigjort til nye investeringar i 2020 og 2021.

