Elleve av 15 smitta av koronavirus etter korøving i Bergen

innenriks

Tysdag melde NRK om ti smitta kormedlemmer frå Lystgåren Vokal – eit kor som held øvingane sine på Lystgården på Landås i Bergen.

Leiar Arild Bakke fortel til Bergens Tidende at elleve no har fått påvist smitte.

– 11 av 15 er no stadfesta smitta, seier Bakke og legg til at den aktuelle øvinga varte i to timar.

Under pressekonferanseni Bergen torsdag, tok helsebyråd Beate Husa (KrF) opp nettopp viktigheita av å halde avstand under slike øvingar.

– Vi ser at noko av smitten har spreidd seg gjennom fleire ulike kormiljø. Vi oppmodar sterkt til smittevern og at dei som skal synge saman held tre meter avstand, sa Husa.

Bakke seier han støttar dei nye tilrådingane.

– Erfaringa vår er at éin meter avstand ikkje er nok, seier han.

(©NPK)