Eirik Jensen ankar forlengd varetektsfengsling

innenriks

– Fengslinga blir anka, skriv Jensens forsvarar John Christian Elden i ein sms til NTB.

Etter fengslingsmøtet på onsdag bestemde Oslo tingrett at Jensen kan haldast i varetekt i åtte nye veker.

– Retten meiner at desse omstenda alt i alt underbyggjer at det er eigna til – og ein risiko for – å støyte rettskjensla til allmenta rettskjensle om Jensen blir lauslaten. Etter retten sitt syn taler omsynet til rettskjensla i allmenta framleis med tyngde for at han ikkje blir lauslaten, skriv dommar Jannicke Johannesen i Oslo tingrett i fengslingsrettsavgjerda.

Aktor Guro Glærum Kleppe seier til NTB at Spesialeininga ikkje har nokon kommentar til fengslingsrettsavgjerda.

Ekspolitimann Eirik Jensen vart i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grov narkotikakriminalitet. Dommen vart anka på staden, og Høgsterett skal no ta stilling til saksbehandlinga og lovbruken i dommen. Bevisvurderinga og skuldspørsmålet er i utgangspunktet endeleg avgjort.