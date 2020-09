Bertheussen følgjer rettssaka frå eit anna rom

innenriks

Forsvararen hennar John Christian Elden sa at ho vil følgje forhandlingane frå eit anna rom på skjerm og komme inn i rettssalen om det er behov for det. Heller ikkje sambuaren hennar, Tor Mikkel Wara, var til stades i lokalet.

Dag tre i saka mot 55-åringen skulle eigentleg starta med ein gjennomgang av etterforskinga til Politiets tryggingsteneste (PST).

I staden bad Elden om at det vart spelt av ytterlegare ti minutt frå stykket «Ways of Seeing» som retten fekk sjå ein halv time av onsdag. I tillegg las han ein kronikk Bertheussen fekk på trykk i VG etter at teateroppsetjinga hadde vorte vist i november 2018.

Påtalemakta meiner at det er reaksjonane hennar på dette stykket, der huset til sambuarparet i Oslo vart filma, som dannar bakteppe for hendingane ho er tiltalt for.

I kronikken skriv ho mellom anna at «dette er ikke kunst. Det er et grovt overtramp», og kallar det for ein invasjon av privatlivet hennar.

Vitnet rettsdagen skulle starte med, PSTs etterforskingsleiar i saka, inntok deretter vitneboksen.

Seinare torsdag skal ein politioverbetjent i PST gå gjennom trusselvurderinga som vart lagt til grunn då Tor Mikkel Wara vart justisminister og dessutan sikkerheitsrådsgjevinga som vart gitt.

(©NPK)