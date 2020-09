Bergensmann dømt til forvaring for å ha mishandla mann i fleire timar

innenriks

Episoden skjedde i Bergen i juli 2018. I rundt tre timar vart den fornærma mannen slått mellom anna med ein trebjelke etter å ha vorte stripsa på hender og føter. Det vart òg helt klor i såra som kom av mishandlinga.

Valden medførte mellom anna fleire brot på hovudskallen, nasen og ansiktet, i tillegg til fleire kutt.

– Verkar rein avstraffing

Den tiltalte mannen i 40-åra forlét etter kvart leilegheita der mishandlinga føregjekk, og den fornærma vart passa på av kjærasten til ein den tiltalte. Då den fornærma prøvde å flykte, stakk kvinna han med ein kniv i kneet. Han vart etter kvart frakta til sjukehus av ein annan mann. I mellomtida hadde den tiltalte vorte arrestert av politiet for eit anna forhold.

Gulating lagmannsrett meiner årsaka til mishandlinga er uklar, men at den kan ha vorte utløyst av at fornærma tok nøklane til ein motorsykkel tiltalte hadde stole.

– Samla verkar valdsutøvinga som rein avstraffing med innslag av tortur, heiter det i dommen.

– Bruken av klor verkar nærast som ei sadistisk handling, heiter det vidare.

Dømt for drapsforsøk

Den tiltalte erkjende å ha banka opp mannen, men hevda at det skjedde etter at den fornærma kom inn gjennom verandadøra og angreip han med kniv.

Det var òg tiltalte som anka dommen frå Bergen tingrett, som vart kunngjord i oktober i fjor. Her vart han dømd til fem års forvaring med ei minstetid på tre år, og til å betale den fornærma 60.000 kroner i erstatning.

Det sentrale spørsmålet i ankesaka var om mannen framleis skulle dømmast til forvaring.

Mannen tilhøyrer eit kriminelt miljø og er domfelt ei rekkje gonger tidlegare. I 2004 vart han av Høgsterett dømt til forvaring for to drapsforsøk to år tidlegare.

På grunn av den tidlegare historikken til mannen, kom Gulating lagmannsrett fram til at mannen skal dømmast til forvaring. Dei såg seg i hovudsak samd med tingretten og dømde mannen til fem års forvaring med ein minstetid på tre år og fire månader og til å betale 60.000 i erstatning.

(©NPK)