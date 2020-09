42 nye smitta i Bergen siste døgn

innenriks

Det opplyste byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han viste samtidig til at ei ny undersøking frå Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet viser at seks av ti som har vorte sett i karantene eller isolasjon, seier at dei har brote karantenereglane.

Valhammer seier at fleire av dei smitta i Bergen siste døgn er smitta av folk som ikkje har overhalde karanteneplikta.

– Her må eg vere klinkande klar: Alle som er sett i karantene må vere i karantene, seier Valhammer.

