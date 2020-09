Terrorsikta mann arrestert i Skien – blir knytt til terrorangrep i Paris i 1982

innenriks

– Vi har i dag arrestert ein norsk statsborgar i Skien. Arrestasjonen har bakgrunn i den europeiske arrestordren etter krav frå Frankrike, seier seniorrådgivar Annette Aamodt i Politiets tryggingsteneste (PST) til Dagbladet.

Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Bakgrunnen for siktinga er eit angrep i Paris i 1982, då fire gjerningsmenn kasta ein handgranat inn i den jødiske restauranten Goldenberg og skaut over 70 skot mot kundar og tilsette. Seks personar vart drepne og 22 skadde. Etterforskinga har vart til dags dato.

Angrepet blir knytt til den no nedlagde militante palestinske Abu Nidal-organisasjonen (ANO), som fransk politi meiner at nordmannen har vore ein del av.

Mannen har tidlegare nekta for hendinga og sa i 2015 til VG at han aldri hadde vore i Paris. Den tidlegare advokaten til 60-åringen ønskjer ikkje å kommentere saka, skriv Dagbladet.

Det er andre gong franske styresmakter ber om å få utlevert nordmannen. Første gong var i 2015, men den gong sa lovverket at saka var forelda, skriv avisa. Den nye siktinga skal vere identisk med den førre, men franske styresmakter håpar no at mannen kan bli utleverte, sidan Noreg nyleg ratifiserte den nordisk-europeiske arrestordren.