Regjeringa vil hente syriske barnefamiliar til Noreg

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde onsdag at regjeringa framskyndar avgjerda om å ta imot asylsøkjarar frå Hellas etter brannen i Moria-leiren.

– I den situasjonen og det kaoset som er no, så er det greitt at vi berre kjem i gang, sa ho.

50 personar skal hentast. Noreg vil velje seg ut sårbare familiar frå Syria med barn, familiar som med stort sannsyn vil kvalifisere til opphald.

Intervjuet på Teams

Utlendingsdirektoratet (UDI) fekk onsdag beskjed om å starte arbeidet, men korleis det skal gjennomførast i praksis, er framleis ikkje kjent.

Tidlegare i sommar har UDI gjennomført intervju med asylsøkjarar frå Libya via videotenesta Teams på grunn av koronarestriksjonar.

UDI-direktør Frode Forfang vedgjekk den gong at dette ikkje er ei fullgod erstatning for å intervjue flyktningane fysisk der dei oppheld seg, men meinte likevel det er ei akseptabel erstatning i nokre situasjonar.

Om ei liknande løysing er aktuell no, kunne UDI ikkje svare på onsdag. Dei vil ta kontakt med FNs høgkommissær for flyktningar og greske styresmakter for å diskutere praktiske løysingar.

– Vi skal no planleggje korleis vi raskast mogleg får dei 50 personane til Noreg. Det er fleire utfordringar rundt dette, mellom anna utveljing og logistikk. I tillegg kjem koronapandemien og brannen i leiren, seier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

– Starta etter korona-opptøyar

Mange tusen migrantar og flyktningar er heimlause etter storbrannen natt til onsdag. Det skal ha opphalde seg rundt 13.000 menneske i leiren, som opphavleg var bygd for i underkant av 3.000.

Brannen braut ut etter opptøyar, som starta av asylsøkjarar som fekk beskjed om at dei måtte isolerast for å hindre spreiing av koronaviruset, ifølgje det greske nyheitsbyrået ANA. Det var allereie påvist 35 smittetilfelle i leiren.

Det som har skjedd i Moria, var ein varsla katastrofe, var reaksjonen frå ei rekkje humanitære organisasjonar. Sjølv om avgjerda til regjeringa blir ønskt velkommen, er den samla tilbakemeldinga at dette var «altfor lite, altfor seint».

Redd barna, Norsk Folkehjelp og Fellesorganisasjonen meiner Noreg bør auke talet. Puslete, flautt og skammeleg, er ord som blir brukt om den norske innsatsen.

Talet var allereie på plass

Talet på 50 var allereie bestemt i god tid før brannen, poengterer KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad overfor NTB. På spørsmål om kor mykje 50 personar monnar i situasjonen Hellas er i no, svarer han:

– Dette vil jo bety enormt mykje for dei menneska som blir henta. Og når vi ser forholdsmessig på det, så vil Noreg hente eit betydeleg tal per innbyggjar, seier han, og viser til medieoppslag om at andre europeiske land har forplikta seg til å hente frå 8 til 49 personar.

Storbyane vil ta imot

Både Oslo, Bergen og Trondheim har gjort det klart at dei vil ta imot dei asylsøkjarane regjeringa ber dei å ta. Meir enn 125 kommunar skal allereie før brannen ha gitt beskjed om at Noreg burde bidra til å evakuere Moria-leiren.

– Det er full stans i innkomst av kvoteflyktningar, og det kjem omtrent ingen asylsøkjarar. Eg kan ikkje begripe at dei set grensa på 50 personar frå Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 frå Moria åleine, seier byråd Katrine Nødtvedt (MDG) i Bergen.

EU-kommisjonen seier medlemslanda er innstilte på å hjelpe Hellas. Tryggleiken til dei som no står utan husly, må prioriterast, understrekar leiaren av kommisjonen Ursula von der Leyen.

Noreg er reie til å bidra med humanitær hjelp, men har førebels ikkje fått nokon førespurnad frå greske styresmakter eller FNs høgkommissær, opplyser Utanriksdepartementet til NTB.

