Programleiar Harald Are Lund er død

innenriks

Han døydde heime på Tangen 4. september, opplyser familien til NRK.

Då han fylte 70 år i 2016 takka han for seg etter heile 50 år i statskanalen. Allereie i 1968 byrja han med programmet «Platespillern» og var gjennom åra involverte i ei lang rekkje ulike musikkprogram i NRK.

Harald Are Lund var tidleg ute med å presentere pønkmusikk i norsk radio. Han skal òg ha vore den første som spelte Nirvana i norsk riksdekkjande radio, allereie i 1989, fleire år før gruppa slo gjennom.

Han hadde i ei årrekkje programmet «Harald Are Lund» i NRK P13.

Som plateprodusent har han mellom anna jobba med Junipher Greene, Hole In The Wall, Jonas Fjeld Band, Vømmøl Spellmannslag, Can Can, Clawfinger, de Lillos, Seigmen og Bigbang.

Han fekk Heidersprisen på radiodagane i 2009 og var den første som fekk tildelt Rockheims ærespris under Rockheim Hall of Fame-seremonien i 2017.

(©NPK)