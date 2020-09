Hurtigruten vil finne løysingar for «Tom Cruise-skipet»

innenriks

Det opplyser Anne Marit Bjørnflaten, direktør for styresmaktskontakt i reiarlaget, til FriFagbevegelse.

Saka gjeld hurtigruteskipet Fridtjof Nansen som den siste tida har vorte brukt som hotellskip for «Mission: Impossible»-innspelinga. Kjernen i striden er om bruken av skipet som hotell strir med lova eller ikkje.

– Vi har sagt til Hurtigruten at forståinga vår av lova er at dette kan dei ikkje gjere i dag, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB etter eit møte med Hurtigruten måndag.

I dialog

Hurtigruten har heile tida hevda at dei er innanfor regelverket. Det gjer dei framleis, men seier at dei no ønskjer å finne løysingar.

– Når statsråd Iselin Nybøs uttaler seg så tydeleg, ønskjer vi å vere konstruktive og finne løysingar. Derfor ventar vi ikkje til forskrifta er på plass, men jobbar no med alternativ for å løyse situasjonen. Dette er vi òg i dialog med departementet, våre tillitsvalde og oppdragsgivar om, seier Bjørnflaten.

Fornøgd næringsminister

Næringsminister Nybø er fornøgd med at Hurtigruten vil finne løysingar.

– Eg er glad for at Hurtigruten har teke signala på alvor og at dei no rettar seg etter dette. Eg forventar at løysinga Hurtigruten landar på, er i tråd med regelverket, skriv ho i ein e-post til NTB onsdag.

– Eg har heile tida vore krystallklar på at det har vore i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellverksemd i norske hamner. Vi jobbar no med å endre forskrifta for å unngå at dette skjer igjen, utdjupar ho.

NIS er ei forkorting for Norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med den såkalla NIS-lova er å gi betre konkurransevilkår for norske skip i utanriksfart.

