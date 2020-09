Høgre ladar opp til sterkt nedskalert landsmøte

innenriks

Onsdag heldt Høgre pressefrukost i Oslo for å gjennomgå planane for landsmøtet, som måtte utsetjast nesten seks månader på grunn av koronautbrotet i vår.

Landsmøtet vil no bli halde på éin dag i staden for to, og programmet blir langt meir avgrensa enn vanleg.

– Det er eit heilt annleis og meir nedskalert landsmøte, seier statsminister og partileiar Erna Solberg.

Koplar saman digitalt

Partileiinga møter på Gardermoen saman med delegatane frå Viken og frå Unge Høgre.

Men dei andre delegasjonane vil sitje rundt omkring i landet fylkesvis og bli lenkja opp digitalt.

Inne i sjølve landsmøtesalen vil det vere to meter mellom kvar deltakar.

Samtidig er sjølve programmet skore ned til beina. Det heile byrjar med Solbergs opningstale, før det blir val og debatt om ein omfattande resolusjon som skal vedtakast om vegen vidare for Noreg etter koronakrisa.

– Vi ser at det er mogleg å drive politisk arbeid og møte kvarandre, men det skjer under andre rammer og kanskje med litt mindre trykk, seier Solberg.

Leiarval på overtid

Eit hovudmål med møtet er ifølgje henne å «sleppe Bent Høie fri».

Helse- og omsorgsministeren har no sete eit snautt halvår på overtid som nestleiar i partiet. Olje- og energiminister Tina Bru er innstilt som ny 2. nestleiar, medan Erna Solberg er innstilt for attval som partileiar og finansminister Jan Tore Sanner er innstilt for attval som 1. nestleiar.

– Ein hovudgrunn til at vi har landsmøte no, er at vi skal komme i tråd med lovene og ha ei lovleg vald leiing. Vi har drive på dispensasjon, som mange andre, forklarer Solberg.

Ho legg til at ho ikkje har fanga opp nokon rykte om motforslag til den innstillinga valkomiteen har lagt fram.

(©NPK)