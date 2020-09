Føretak kan no søkje om kompensasjon for august

innenriks

Nettportalen for kompensasjonsordninga for næringslivet opna for fem månader sidan, og ordninga har fram til no behandla søknader om tilskot for månadene mars, april, mai, juni og juli.

No er portalen opna for søknader for august, og dette er den siste søknadsmånaden av ordninga.

– Søknadsskjema og meir informasjon finst på kompensasjonsordning.no, seier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli i ei pressemelding.

Søknadsfristen for juni, juli og august er 31. oktober, medan fristen for mars, april og mai var 31. juli.

Omtrent 68.000 søknader om tilskot har vorte innvilga sidan kompensasjonsordninga opna i april, og Skatteetaten har så langt utbetalt om lag 5,6 milliardar kroner i tilskot.

