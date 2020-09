Bertheussen krangla med Wara om Facebook-innlegg

innenriks

I frustrasjon over at ho hadde fått vite at politimeldinga hennar av det omdiskuterte teaterstykket på Black Box teateret i november hadde vorte lagt bort i februar 2019, skreiv Bertheussen eit utkast til eit langt innlegg ho ville leggje ut på Facebook 7. februar.

Men sambuaren hennar, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ville ikkje at ho skulle leggje ut innlegget. I staden bad han henne om klage avgjerda om bortlegging inn for statsadvokaten, utan å varsle det offentleg.

Las opp samtale

– Eg vil ikkje at du legg det ut, skreiv Wara i klartekst. Han meinte det kunne lage vanskar for han som justisminister.

Heile diskusjonen mellom dei to, som var svært privat, og skjedde medan Wara sat oppteken i regjeringskonferanse, vart gjort skriftleg på meldingsplattforma Messenger. Bertheussen var tydeleg ukomfortabel med at heile samtalen vart lesen opp i retten då aktor Marit Formo hadde den første utspørjinga si av den tiltalte onsdag.

I Messenger-dialogen går det fram at Bertheussen ikkje gav seg, men insisterte på å offentleggjere frustrasjonen sin, tydeleg irritert over at ho som privatperson ikkje skulle få kritisere regjeringa sjølv om ho var sambuar med justisministeren.

– Småkrangling

– Dette er litt småkrangling mellom to som har budd saman i 26 år. Det har ikkje noko i ein rettssal å gjere, for å vere heilt ærleg, kommenterte Bertheussen etter at aktor hadde gjort greie for dialogen i retten.

– Men Wara er justisministeren i landet og gir uttrykk for at dette er skadeleg for han dersom du legg det ut, spurde Formo.

– Han er primært kjærasten min, svarer Bertheussen kort.

– Du fiskar etter noko eg ikkje posta, så det synest eg er veldig ufint å dra fram i rettssalen, sa ho vidare.

