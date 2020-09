Veljarflukt frå Arbeidarpartiet i Trøndelag

innenriks

På ei måling Sentio har gjort for Trønder-avisa, får Ap støtte frå 27,1 prosent av veljarane i Nord-Trøndelag. Det er ein tilbakegang på 7,1 prosentpoeng samanlikna med valet i 2017.

– Veljarane tek aldri feil, dette er eit uttrykk for tapt tillit, seier nyvald fylkesleiar i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol.

Senterpartiet får støtte frå 33,1 prosent av veljarane, ein framgang frå 8,7 prosent i forhold til 2017-valet.

I Sør-Trøndelag er situasjonen endå verre for Ap, viser ei måling Sentio har gjort for avisa Nidaros. Der fell partiet med 10,7 prosentpoeng samanlikna med valet for tre år sidan og får støtte frå 22,1 prosent av dei spurde.

Ingvild Kjerkol vart 29. august valt til ny fylkesleiar i det samanslåtte fylkeslaget etter at Trond Giske vart vraka som toppkandidat.

Sjølv om Nord- og Sør-Trøndelag no er slått saman til Trøndelag, består dei gamle fylka som valdistrikt.

