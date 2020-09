Tilsette i Bergen kommune som kan ha heimekontor, skal ha det

innenriks

Det opplyste byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse tysdag kveld.

Rettleiaren for heimekontor i kommunen blir dermed sett til side. Tiltaket er ikkje forskriftsfesta, men ei tilråding.

– Vi veit at dei tiltaka vi no innfører, vil ramme alle. Ikkje minst aktørar, bransjar og næringar som allereie er i ein krevjande fase. Vi gjer ikkje det med lett hjarte. Vi veit kva konsekvensar det kan få, men bakgrunnen er at vi er i ein kravde smittesituasjon, sa byrådsleiaren.

– Smitten har i alle fall til ei viss grad spreidd seg utanfor klyngjeutbrotet. Vi meiner dette er nødvendig, og vi ber eigentleg alle om å vere med på ein ti dagars dugnad for å slå dette ned for å unngå endå kraftigare tiltak seinare, sa han vidare.

Tiltaka som byrådet i Bergen kommune lanserte tysdag, varer i første omgang i ti dagar til og med 18. september.

