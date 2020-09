Salet av nye elbilar auka i august

innenriks

Salet av elektriske bilar har auka med over 20 prosent på eitt år, viser tal frå Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I august i fjor vart det selt 4.713 elbilar, medan salet i same månad i år enda på 5.704. Samtidig går det samla nybilsalet i august ned frå 12.000 i august i fjor til rundt 11.000 bilar i august i år.

Førre månad passerte salet av elbilar 50 prosent av alle nybilar, ifølgje NAF. Tidlegare har dette berre skjedd tre gonger.

– August vart dermed ein usedvanleg bra månad for elbilomsetninga, seier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF, i ei pressemelding.

– No må Noreg få ein ladeinfrastruktur som speglar veksten i talet på elbilar, legg han til.

(©NPK)