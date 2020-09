Nytt selskap overtek Nicolai Tangens eigardel i Ako Capital

innenriks

For å unngå interessekonfliktar har den nytilsette sjefen for oljefondet sagt at han vil overføre sin del i selskapet Ako Capital til stiftinga Ako Foundation.

No har stiftinga oppretta eit dotterselskap, Ako Subsidary 2020 Ltd., som skal overta Tangens eigardel, skriv Dagens Næringsliv.

Styret i det nye selskapet består av David Woodburn, Tangens makkar frå Ako Capital, Philip Lawford, dagleg leiar i Ako Foundation, og Sally Procopis, styremedlem i Ako Foundation.

Det betyr at fleirtalet av styret ikkje er rekna som nærståande av Tangen, noko som var ein føresetnad.

«Styret som nevnt i Ako Subsidary 2020 ltd. tilfredsstiller de forutsatte krav til styret. Av de tre, er det kun David Woodburn som er definert som nærstående til Nicolai Tangen», skriv kommunikasjonsdirektør Runar Malkens i Noregs Bank i ein e-post til avisa.

