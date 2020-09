innenriks

– Eg har hatt over ti fantastiske år i Norwegian og har vore ein del av ei historisk reise som manglar sidestykke i norsk næringsliv. Då denne spennande moglegheita i Noregs beste kommunikasjonshus dukka opp, var det heilt riktig for meg å gå inn for landing no, seier Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

Sandaker-Nielsen starta i Norwegian i 2010. Han byrjar i First House 1. desember og skal jobbe i avdelinga for selskapskommunikasjon.

