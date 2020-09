Nedgang i talet på inkassokrav

innenriks

Samtidig gjekk storleiken på inkassokrava ned med 14 prosent, viser inkassoselskapet Lindorffs eigne tal.

Gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff seier i ei pressemelding at ein del kreditorar, særleg i offentleg sektor, har vore tilbakehaldne med å sende inkassosaker til privatpersonar under koronautbrotet.

– I tillegg har det vore ein utstrekt bruk av betalings- og avdragsutsetjingar. Dette har ført til at lån og rekningar som under normale omstende ville ha gått til inkasso, ikkje har gjort det enno, seier han.

Trasti ventar at den nedgåande trenden vil snu når avdrags- og betalingsutsetjingane blir fasa ut og kreditorane går tilbake til meir normale inkassoprosessar.

– Då vil rekningane ein har utsett å betale, måtte gjerast opp. Det som er urovekkjande, er at fleire truleg vil få betalingsvanskar. Mange har mista jobbane sine og fått lågare inntekter under koronautbrotet. Budsjetta vil ikkje gå opp for alle, seier økonomen.

