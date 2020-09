Medietilsynet opnar for søknader til justert støtteordning

innenriks

Søknadsfristen er ei veke seinare, torsdag 17. september.

Førre veke vart det kjent at regjeringa endrar på kompensasjonsordninga for redaktørstyrte medium for å rydde opp i ein utilsikta effekt av forskrifta.

– Sidan det blir mogleg å velje metode for utrekning, kjem ingen medium dårlegare ut etter endringa av forskrifta, seier direktør Mari Velsand i tilsynet i ei pressemelding.

Media som allereie har levert søknad og ønskjer å ta i bruk den nye utrekningsmetoden, må leggje inn nye opplysningar.

Mediebedriftene som skal søkje kompensasjon skal no anten ta utgangspunkt i eit gjennomsnitt av driftsresultata av driftsresultata for fjoråret multiplisert med 3,5 månader eller driftsresultatet for perioden frå og med 15. mars til 30. juni 2019.

