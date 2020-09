Etterslep i MMR-vaksinasjonen

innenriks

Vaksinasjon i skulehelsetenesta har i stor grad teke seg opp igjen, men talet som har fått første dose MMR-vaksine ved 15 månader, er lågare enn tilrådd, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

MMR-vaksine er ein vaksine mot meslingar, kusma og raude hundar som vanlegvis blir gitt i to dosar: Ein når barnet er 15 månader gammalt og ein i elleveårsalderen (6. klasse).

Hittil i år har 35.948 vaksinasjonar vorte sette til anbefalt tid mot 43.542 vaksinasjonar på same tidspunkt i åra 2017–2019.

– Meslingar er den mest smittsame barnesjukdommen, og flokkvern krev ei høg vaksinasjonsdekning. Forseinka vaksinasjon fører til auka sårbarheit for smitte og smittespreiing dersom ein skulle få importtilfelle. Det er derfor viktig at dei barna som er over 15 månader og enno ikkje har fått tilbod om første dose MMR-vaksine, får dette så snart som mogleg, seier seksjonsleiar Are Stuwitz Berg ved FHI.

