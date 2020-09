Espen Nakstad kritisk til politimeldinga frå Sarpsborg kommune

innenriks

Kommunen meiner det store talet smitta blant deltakarane, familiemedlemmene deira og andre nærkontaktar er det som har ført til det store utbrotet i både Sarpsborg og Fredrikstad.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fryktar likevel at politimeldingar kan skremme folk frå å melde frå om smitteutbrot.

– Det er viktig for oss at folk seier frå og bidreg til smitteoppsporing ved eit utbrot og ikkje er redde for represaliar eller å bli politimelde, seier Nakstad til NRK.

Talet på smitta i dei to kommunane har stige den siste veka, og opp mot 2.500 personar er sette i karantene. Skular, barnehagar og helseinstitusjonar er hardt ramma.

