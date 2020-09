Equinor må bore nye brønnar på Martin Linge-feltet

innenriks

– Fire gassbrønnar som vart forbora på Martin Linge før 2018, har påviste manglar ved brønnbarrierane som gjer at dei blir vurderte som ikkje eigna for sikker produksjon, skriv Equinor i ei pressemelding.

Selskapet overtok operatørskapet for feltet frå Total i 2018 og eig 70 prosent av prosjektet. staten er gjennom Petoro einaste partnar og har dei resterande 30 prosentane.

Equinor opplyser at ei djuptgåande kartlegging av brønnane har vist at dei fire gassbrønnane har påviste manglar ved brønnbarrierane.

Anlegget på Martin Linge er designa for ein miks av olje og gass og treng gassbrønnar som produserer med ein viss rate for oppstart og produksjon.

– Det viktigaste for oss er å sørgje for ein trygg og sikker oppstart av feltet, og derfor planlegg vi å bore opptil tre nye gassbrønnar i tillegg til dei to attståande brønnane frå plan for utbygging og drift (PUD) for at feltet skal kunne produsere som opphavleg planlagt, seier fungerande konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Equinor, Geir Tungesvik.

Ifølgje selskapet vil det koste om lag to milliardar kroner å bore tre nye brønnar.

Det er allereie kjent at det har vore store kostnadsoverskridingar på Linge-feltet. Ifølgje E24 er dei totale overskridingane på 26 milliardar kroner, og prosjektet hadde i fjor ein anslått kostnad på 56 milliardar kroner.

Ei ny totalutrekning av kostnadene vil komme i samband med statsbudsjettet i oktober.

– Equinor gir ei oppdatering på alle prosjekt under utbygging til norske styresmakter, inkludert konsekvensar av covid-19, opplyser selskapet.

(©NPK)