Dei to hovudtiltalte erkjende ikkje straffskuld i millionbedragerisaka

Berre to av dei åtte medtiltalte erkjende delvis straffskuld, resten innrømde ikkje skuld, skriv NRK.

Totalt er ti personar tiltalt for bedrageri for rundt 22 millionar kroner og forsøk på bedrageri for ytterlegare 40 millionar kroner. Rettssaka i Hedmarken tingrett skal vare i åtte veker.

Påtalemakta meiner bedrageria skjedde gjennom at dei hovudtiltalte skaffa seg tilgang til bankid-brikker og passord til fleire av dei medtiltalte, og deretter endra opplysningar i sjølvmeldingane, slik at personane så langt meir kredittverdige ut enn dei faktisk var. Sju av dei åtte medtiltalte skal ha hatt til dels stor narkotikagjeld til dei medtiltalte.

Bedrageria vart gjort mot bankar og finansieringsinstitusjonar, hovudsakleg dei to siste åra, ifølgje tiltalen.

