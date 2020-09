Dag-Inge Ulstein seier ja til stortingsval

innenriks

Tidlegare partileiar og noverande samferdselsminister Knut Arild Hareide toppa KrFs liste i Hordaland ved førre stortingsval, men har gjort det klart at han ikkje ønskjer å stå høgt oppe på lista neste år.

– Det er svært gledeleg at Ulstein er blant dei som stiller seg til disposisjon for å fronte KrF her i fylket der partiet i si tid vart starta. Han kjenner fylket godt og har òg viktig erfaring både frå lokalpolitikken som finansbyråd i Bergen og som statsråd, seier Ingmar Ljones, leiar av nominasjonskomiteen.

