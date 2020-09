Bergen strammar inn: Forbyr private samlingar på meir enn ti personar

innenriks

– Vi er no i ein situasjon der vi er nøydde til å avgrense smittespreiinga. Vi er nøydde til å slå ned dette utbrotet. Og vi meiner at viss vi lykkast med det no i ein tidagarsperiode, så kan vi unngå sterkare tiltak seinare, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) då dei nye smitteverntiltaka vart presenterte tysdag kveld.

Tiltaka skal i første omgang gjelde i ti dagar til 18. september.

Bakteppet er smitteblomstringa i studentmiljøet i byen. Smittetala har auka kraftig dei siste to vekene, og berre sidan måndag er det registrert 42 nye tilfelle.

Dei nye smitteverntiltaka er som følgjer:

* Private samlingar blir reduserte frå dagens makstal på tjue til ti. Det vil seie at det blir forbode å bli meir enn ti personar på private samlingar.

* Offentlege arrangement kan maksimalt ha 50 deltakarar, ned frå 200 i dag.

* Restaurantar og barar må føre liste over besøkjande.

* Besøksrestriksjonar på sjukeheimar og helseinstitusjonar blir gjeninnførte.

* Studentar får utsett praksisplass i kommunale tenester.

Det blir òg innført ei tilråding om munnbind på kollektivtransport, og alle i kommunen som kan ha heimekontor, skal ha det.