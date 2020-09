Apotekforeininga stansar ompakking av munnbind

innenriks

Avgjerda kjem etter dialog med Legemiddelverket, opplyser fagdirektør Hanne Andresen til avisa.

– Dette er ikkje noko apoteka har ønskt å drive med, men det vart gjort ein periode for å sikre tilgjenge, slik at ein ikkje måtte kjøpe store mengder av gongen, seier ho.

Einingsleiar Tove Jahr i Legemiddelverket seier til Bergens Tidende at dei har hatt konstruktiv dialog med Apotekforeningen om ompakking til mindre pakkar.

Jahr opplyser at dei har presisert regelverket for Apotekforeningen etter melding frå vakne forbrukarar som har peika på at enkelte oppakkingar ikkje er i tråd med regelverket for medisinsk utstyr.

